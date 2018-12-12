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Собянин поздравил москвичей с 25-летием Конституции России

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Собянин поздравил москвичей с 25-летием Конституции России

Москва, 12 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей и гостей российской столицы с 25-летием Конституции России. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте градоначальника.

Собянин подчеркнул, что принятый всенародным голосованием 12 декабря 1993 года основной закон страны демонстрирует высокие правовые и социальные стандарты. Также он напомнил, что власти города делают все возможное для того, чтобы город стал максимально комфортным для его жителей. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Мы строим дороги и станции метро, благоустраиваем парки и улицы, повышаем качество и доступность медицинской помощи, укрепляем лидирующие позиции столичного образования, проявляем особую заботу о пожилых людях, инвалидах и семьях с детьми», — подчеркнул мэр в поздравительной телеграмме.

Автор: Алексей Громов
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