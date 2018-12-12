Телестудию «Энтузиаст» на востоке Москвы ждет реконструкция
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Москва, 12 декабря. Специалисты реконструируют телевизионно-студийный комплекс «Энтузиаст» на востоке Москвы.
Расположенный в районе Перово телевизионно-студийный комплекс «Энтузиаст» станет вдвое больше, его площадь составит более 18 тысяч квадратных метров. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на данные пресс-службы председателя Москомархитектуры.
Постановление о внесении изменений в правила землепользования и застройки подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Планируется, что на объекте появятся шесть новых студий площадью более тысячи квадратных метров каждая.
«Появится необходимое количество гримерных, аппаратных и других административно-бытовых помещений», — отмелили в Москомархитектуре.