Стало известно, сколько москвичей хотят пожениться в канун Нового года

Москва, 12 декабря. Около 50 пар намерены узаконить отношения в последний день уходящего года в российской столице. Об этом пишет «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на данные, полученные от начальника управления ЗАГС города Елены Ефремовой.

Во Дворце бракосочетания № 5 на территории Измайловского кремля и в Грибоедовском ЗАГСе сыграют свадьбу 50 пар в понедельник, 31 декабря, — в канун Нового года. Выбор этой даты, по словам Ефремовой, не случаен: регистрация брака в канун Нового года придает дополнительную уверенность в том, что молодые люди смогут построить счастливую семью.

«С наступлением нового года мы традиционно связываем надежды на новую, лучшую жизнь, будущее счастье», — отметила Ефремова.

Также она подчеркнула, что торжества будут по-настоящему особенными благодаря волшебному и сказочному оформлению дворцов бракосочетания, пишет «Вечерня Москва».