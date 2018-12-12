Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Стало известно, сколько москвичей хотят пожениться в канун Нового года

60
0 Оставить комментарий

Стало известно, сколько москвичей хотят пожениться в канун Нового года

Москва, 12 декабря. Около 50 пар намерены узаконить отношения в последний день уходящего года в российской столице. Об этом пишет «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на данные, полученные от начальника управления ЗАГС города Елены Ефремовой.

Во Дворце бракосочетания № 5 на территории Измайловского кремля и в Грибоедовском ЗАГСе сыграют свадьбу 50 пар в понедельник, 31 декабря, — в канун Нового года. Выбор этой даты, по словам Ефремовой, не случаен: регистрация брака в канун Нового года придает дополнительную уверенность в том, что молодые люди смогут построить счастливую семью.

«С наступлением нового года мы традиционно связываем надежды на новую, лучшую жизнь, будущее счастье», — отметила Ефремова.

Также она подчеркнула, что торжества будут по-настоящему особенными благодаря волшебному и сказочному оформлению дворцов бракосочетания, пишет «Вечерня Москва».

Автор: Ксения Пудовкина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.