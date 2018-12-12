Собянин рассказал о работе московского метро в новогоднюю ночь

Москва, 12 декабря. Для удобства жителей и гостей российской столицы городское метро и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно в новогодние ночи. Соответствующую информацию опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, в период с 31 декабря на 1 января метро города и МЦК будут работать в круглосуточном режиме, а в рождественскую ночь — до 02.00 часов.

«Еще решили, что с 2019 по 2021 год в День города и на Новый год и метро, и МЦК будут работать круглые сутки», — написал градоначальник.

Отметим, в прошлом году в новогоднюю ночь метро и общественным транспортом воспользовались 510 тысяч пассажиров, подчеркивает РИАМО.