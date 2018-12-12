Сильный пожар произошел в многоэтажке на юго-западе Москвы

Москва, 12 декабря. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось на юге Москвы: загорелся многоквартирный жилой дом.

Как пишет РЕН ТВ, пожар зафиксировали на шестом этаже многоэтажного дома на улице Нагорная. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС, жильцов эвакуировали.

Известно, что из горящей квартиры спасли четырех человек, в том числе одного ребенка, пишет «Вечерняя Москва». Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а экспертам — установить точную причину возгорания.