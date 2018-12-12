Стало известно, когда сформируют спортивный кластер в московских «Лужниках»

Москва, 12 декабря. Спортивный кластер появится на территории олимпийского комплекса «Лужники» в Москве в течение трех лет. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

Планируется, что спортивный кластер, состоящий из центров различных видов спорта, на территории «Лужников» появится к 2021 году. В частности, построят Международный центр самбо и Центр бокса, общей площадью порядка 10-15 тысяч квадратных метров.