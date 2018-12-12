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Посетителя кафе застрелили на юго-западе Москвы

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Посетителя кафе застрелили на юго-западе Москвы

Москва, 12 декабря. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства убийства мужчины, тело которого нашли на Ленинском проспекте в Москве. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Тело мужчины с огнестрельными ранениями, личность которого на данный момент не установлена, нашли в кафе «Райская трапеза» на Ленинском проспекте. По предварительным данным, стрельба произошла около 22.30 во вторник, 12 декабря. Правоохранители ввели план «Перехват».

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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