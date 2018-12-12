Стало известно, какая погода будет в Москве в среду

Москва, 12 декабря. Жителей и гостей российской столицы ждет облачная без осадков погоду в среду. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данный, полученные от синоптиков Гидрометцентра.

В среду, 12 декабря, синоптики обещают облачную погоду без осадков в течение дня, однако к вечеру может пойти слабый снег. Температура воздуха составит около одного градуса плюсом. Атмосферное давление останется на отметке 750 миллиметров ртутного столба, пишет «Вечерняя Москва».

Также в некоторых районах столицы возможно образование гололедицы на дорогах, поэтому горожанам стоит быть предельно внимательными и аккуратными — соблюдать правила дорожного движения и плавно маневрировать.