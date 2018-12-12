Перестрелка произошла в московском кафе: появилось видео

Москва, 12 декабря. В Интернете опубликовано видео смертельной перестрелки в кафе в Москве.

Инцидент произошел на юго-западе российской столицы в ночь на среду в одном из заведений общепита на Ленинском проспекте. По предварительной информации, стрельбе из пистолета предшествовала ссора.

Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, в результате происшествия один человек был убит, еще один гражданин получил ранения. На месте работают следователи, обстоятельства инцидента выясняются.