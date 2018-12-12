Автомобиль на высокой скорости влетел в столб на МКАД: ФАН публикует видео

Москва, 12 декабря. Страшное ДТП произошло на 64 километре МКАД: автомобиль на высокой скорости вылетел с дороги и врезался в столб. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в результате мощного удара от машины практически ничего не осталось.

Спасатели извлекли водителя из транспортного средства и погрузили в автомобиль скорой медицинской помощи.

ФАН также публикует видео с места случившегося. На кадрах видно, что врезавшийся в столб автомобиль превратился в груду металла.