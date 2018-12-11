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Спасатели предупредили москвичей о тумане и гололедице в ночь на 12 декабря

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Спасатели предупредили москвичей о тумане и гололедице в ночь на 12 декабря
Москва, 11 декабря. Московский главк МЧС предупредил жителей и гостей российской столицы, что с 21.00 и до утра 12 декабря на дорогах ожидается гололедица, сообщается на сайте спасательного ведомства.

По данным Росгидромета, в Москве ожидается туман с ухудшением видимости от 200 до 500 метров. Спасатели порекомендовали водителя снизить скорость и увеличит движение с впереди идущими автомобилями.

Ранее синоптики сообщили, что к 15 декабря в Москве снова похолодает. Зима в российской столице будет сопровождаться резкими перепадами температур и обильными снегопадами.

Автор: Ирина Селезнева
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