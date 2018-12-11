

Москва, 11 декабря. Третий Международный кремлевский кадетский бал, который проходит в столице Росии, является важным событием в жизни каждого сувороца, сообщил в приветственной телеграмме начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Бал посвящен Дню героев Отечества и 75-летию со дня образования суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ​​​ в России. Герой СССР Николай Антошкин зачитал присутствующим поздравление Картаполова.

Он назвал Кремлевский бал школой этикета, одной из форм патриотического воспитания молодого поколения. В начале 20 века подобные балы считались самыми ожидаемыми для кадетов. Это стало традицией и в современной России.

Картаполов пожелал участникам бала новых идей и интересных встреч. Он назвал их наследниками великой культуры и традиций. В этом году бал посетили 1,8 тысяч кадетов из 60 российских регионов и других стран мира.

В имперской России кадетские училища были первой ступенью к тому, чтобы стать офицером или государственным служащим. В один из первых кадетских корпусов в Петербурге направляли книги из Западной Европы.

Рациональная система кадетских корпусов сложилась в эпоху правления Николая I в середине 19 века. И к 1855 году в России появилось уже 17 корпусов для. После революции 1917 года образовательные учреждения для кадетов переименовали в гимназии военного ведомства.