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Копия «Дома костей» Гауди появится в московском парке развлечений

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Копия «Дома костей» Гауди появится в московском парке развлечений

Москва, 11 декабря. Знаменитый «Дом костей» испанского архитектора Антонио Гауди, включенный в список Всемирного наследия Юнеско, появится в Москве.

Копию фасада дома воссоздадут в парке развлечений «Остров мечты», проектом занимается группа компаний «Регионы». В парке появятся еще 120 фасадов известных зданий со всего мира.

Парк откроют в российской столице в 2019 году, его площадь составит 240 тысяч квадратных метров. Он станет крупнейшим в Евразии тематическим парком. «Остров мечты» заработает на территории парка 60-летия Октября.

Ранее сообщалось, что в московском парке «Сокольники» установят собаку-обнимаку, фигуру в виде хаски, которая служит для обогрева посетителей. По словам руководства парка, подобные конструкции, как и костерные точки пришли в Россию из Европы.

Автор: Ирина Селезнева
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