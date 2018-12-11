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Мосгорсуд вынес приговор экс-участковому за госизмену

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Мосгорсуд вынес приговор экс-участковому за госизмену

Москва, 11 декабря. Московский городской суд приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии экс-участкового по району Северное Медведково Александра Житнюка, который обвинялся в госизмене, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Приговор был оглашен в суде 11 декабря. Его признали виновным по статье 275 УК РФ. Житнюка лишили звания старшего лейтенанта полиции по решению суда.

Бывший полицейский был задержан в 2017 года в результате спецоперации. Силовики установили факт передачи информации, составляющей гостайну. По предварительным данным, речь идет о норвжеских спецслужбах. Житнюк был ранее судим.

Автор: Ирина Селезнева
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