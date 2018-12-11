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Дачники судятся с управляющей компанией за участки в подмосковном СНТ «Березка»

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Дачники судятся с управляющей компанией за участки в подмосковном СНТ «Березка»

Москва, 11 декабря. Дачники СНТ «Березка» Красногорского района Подмосковья судятся с ЗАО «УК «Виктори Эссет Менеджмент», поскольку 13 участков по документам имеют двух владельцев.

Компания пыталась добиться сноса дачных домов, но суд отклонил иск. Сейчас владельцы участков пытаются разобраться, кому в действительности принадлежит земля.

Участки в СНТ «Березка» были получены дачниками в 1993 году по постановлению районной администрации. Садоводы построили дорогу, провели газ и электричество. В 2008 году выяснилось, что эта земля принадлежит управляющей компании, которая занимается перепродажей земли.

Ранее земля относилась к колхозу «Пути коммунизма», который был преобразован, а потом и продан. Землю перепродавали еще нескольким компаниям, пока документы на нее не оказались в распоряжении «Виктори Эссет Менеджмент».

После многочисленных бюрократических проволочек дачники подали иск в Красногорский городской суд, потребовав установить границы участков в соответствии с правами собственности и решить вопрос задвоенности, пишет News.ru. 

Автор: Ирина Селезнева
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