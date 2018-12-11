Акционер в Москве похитил миллионы долларов за день до отзыва лицензии банка

Москва, 11 декабря. Акционер скрылся с крупном суммой денег за день до отзыва лицензии у московского банка, сообщил источник Федерального агентства новостей.

7 декабря в полицию Москвы обратилась местная жительница 1972 года рождения, которая работает замначальника управления кассовыми операциями в одном из столичных банков. Она заявила, что получила от аукционера устное распоряжение подготовить для проведения валютно-обменной опнрации 80 тысяч долларов США.

Позднее мужчина забрал из кассы еще 1,5 млн евро, 34 млн рублей. Аукционер предупредил кассира, что клиенты будут около полуночи и отправил сотрудника домой. Утром 6 декабря кассиры недосчитались крупной суммы денег, не было ни документов, ни самого аукционера.

Отмечается, что у банка отозвали лицензию. Правоохранительные органы проверяют информацию.