Неизвестный в Москве приставал к школьнице прямо в автобусе

Москва, 11 декабря. В полицию Москвы обратилась безработная местная жительница 1972 года рождения. Она заявила, что к ее дочери-школьнице прямо в автобусе приставал незнакомый мужчина, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам матери пострадавшей, ученица 11-го класса ехала в автобусе № 71. На нее смотрел незнакомец, после чего мужчина направился в ее сторону и просунул руку школьнице под юбку и начал сквозь одежду трогать половые органы.

Ученица схватила руку мужчины и отстранилась, в момент, когда двери автобуса открылись, он вышел из автобуса и направился в сторону перехода.

Неизвестный был славянской внешности, на вид 35-40 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Был одет в пуховик синего цвета, темные джинсы, в руках держал темную сумку.