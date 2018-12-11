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Серьезный пожар на мебельной фабрике в Щелково попал на видео

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Серьезный пожар на мебельной фабрике в Щелково попал на видео

Москва, 11 декабря. В Щелковском муниципальном районе Московской области на улице Фабричная, 1 горит мебельная фабрика, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

11 декабря около 12.20 в оперативные службы поступило сообщение о пожаре. На место ЧП прибыли спасатели, кареты скорой помощи, правоохранительные органы.

В пожаротушении задействованы 30 человек, используется 10 единиц спецтехники. На кадрах видно, как в небо поднимается столб черного дыма.

Автор: Ирина Селезнева
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