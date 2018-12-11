Москвичка поссорилась с массажистом мужа и обвинила его в изнасиловании ребенка

Москва, 11 декабря. В правоохранительные органы Москвы 10 декабря поступило сообщение от женщины 1980 года рождения. Она заявила, что ее пятилетнюю дочь изнасиловал массажист, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам заявительницы, инцидент произошел на улице Милашенкова. Массажист, который приходит к ее мужу 1957 года рождения, трогал девочку за интимные места.

В ходе проверки заявительница пояснила, что между ней и массажистом 1957 года рождения произошел конфликт. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жительница Москвы решила проверить оперативность работы сотрудников полиции и заявила об изнасиловании.