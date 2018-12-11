Московский метрополитен назвал причины сбоев на двух ветках

Москва, 11 декабря. В пресс-службе московского метрополитена назвали причину сбоя утром 11 декабря на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях метро.

На фиолетовой ветке сбой произошел из-за удержания дверей, а на зеленой по причине технической неисправности одного из составов. Поезда следовали со значительным интервалом, в вестибюлях собрались пассажиры в большие очереди.

Как отметили в пресс-службе, на Таганско-Краснопресненской линии препятствие закрытию двери привела к тому, что система контроля не позволила составу тронуться с места. В этом случае сотрудникам метро пришлось проверить все механизмы.

На Замоскворецкой линии пришлось убрать один из поездов с линии, его осматривают, пишет РИАМО. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о сотнях пассажиров, которые опаздывают на работу.