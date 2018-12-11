Труп женщины в полушубке нашли в мусорном контейнере на юго-западе Москвы

Москва, 11 декабря. В мусорном контейнере на юго-западе Москвы нашли труп женщины, инидент произошел на улице Грина, сообщил источник Федерального агентства новостей.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Подтвердилось, что это труп неизвестной женщины, предположительно, азиатской внешности, на вид 30-40 лет.

Погибшая была одета в меховой полушубок, белую водолазку, серые перчатки, черно-белую юбку и бежевые сапоги. Обстоятельства гибели женщины выясняются, опрошены свидетели.