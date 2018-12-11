Информационные стикеры появились на ступенях эскалаторов в метро Москвы

Москва, 11 декабря. На ступенях эскалаторов метро Мосвы появились информационные стикеры, которые расположены на вертикальных частях ступеней.

Пассажиры столичной подземки могут видеть цельную картиру из нескольких стикеров. Пока информация появилась на трех эскалаторах станции метро «Деловой центр».

Новшество стало экспериментом, который продлится три месяца. На стикерах указана информация о проездном «Тройка». Отзывы пассажиров повлияют на внедрение подобной рекламы на всем метрополитене Москвы, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что на двух ветках столичного метро произошел сбой в движении поездов. На некоторых станциях образовались большие очереди пассажиров, которые торопятся на работу.