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Грызуны впали в спячку в Московском зоопарке

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Грызуны впали в спячку в Московском зоопарке

Москва, 11 декабря. В Московском зоопарке сообщили, что в зоосаду в зимнюю спячку впали грызуны, животные проведут в состоянии анабиоза все холода.

Заснули в зоопарке тенреки, бурундуки и сони, тушканчики. Отмечается, что животные набрали достаточно запасов питательных веществ и смогут переждать зиму в специальных боксах.

Как минимум полгода проспят мадагаскарские тенреки, для которых столичная зима очень суровая. В зоосаду отметили, что у тенреков терморегуляция несовершенна, она зависит от температуры окружающей среды.

Поэтому сотрудникам парка пришлось закупить верблюжью шерсть, чтобы помочь животным справиться с холодами. Ранее сообщалось, что в спячку впали медведи, пишет АГН «Москва». 

Ранее синоптики рассказали, что всю зиму в столичном регионе будут наблюдаться перепады температуры от морозов в районе - 15 до 0 и даже плюсовой температуры.

Автор: Ирина Селезнева
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