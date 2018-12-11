Сотни пассажиров опаздывают на работу из-за сбоя на станции «Кантемировская» в Москве

Москва, 11 декабря. В метро Москвы произошел сбой движения поездов на зеленой ветке, на станциях метрополитена наблюдается давка. Видео со станции «Кантемировская» оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

На кадрах видны толпы пассажиров, которые пытаются сесть на поезд в метро. Москвичи переживают, что опаздывают на работу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о сбое в движении поездов на двух ветках столичного метро.