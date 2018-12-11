На двух линиях метро Москвы произошел сбой: опубликовано видео

Москва, 11 декабря. В столичном метро произошел сбой движения поездов на зеленой ветке, на станциях метрополитена наблюдается давка. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Поезда на участках Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линий метро движутся с увеличенными интервалами. Сообщается, что от станции метро «Орехово» до «Автозаводской» работу поездов восстанавливают и вводят в график.

Пассажиры сообщают о проблемах на станциях «Выхино», «Жулебино», «Красногвардейская», «Царицыно». Ранее департамент транспорта Москвы попросил жителей столицы и гостей города пересесть на общественный транспорт из-за неблагоприятных погодных условий. Синоптики пообещали облачную погоду и гололедицу.