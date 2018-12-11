Хоккеист «Динамо» бросил шайбу в голову тренеру во время матча с СКА в Москве

Москва, 11 декабря. Главный тренер столичного ХК «Динамо» Владимир Крикунов получил травму головы в матче КХЛ против СКА.

Хоккеист Андрей Прибыльский случайно выбросил шайбу со льда, она попала в голову тренеру. Крикунов получил первую помощь и вернулся к бортику, чтобы продолжить следить за игрой.

Позднее он сообщил, что медики наложили ему шесть швов. Однако, несмотря на присутствие Крикунова, СКА обыграл его подопечных со счетом 2:0. Отмечается, что это был последний матч на арене «Мегаспорт».

Со следующего месяца домашние матчи «Динамо» будет проводить в Петровском парке, пишет «Вечерняя Москва».