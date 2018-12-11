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Жителей Москвы попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

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Жителей Москвы попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Москва, 11 декабря. В Департаменте транспорта Москвы попросили жителей и гостей российской столицы 11 декабря пересесть на общественный транспорт из-за неблагоприятных погодных условий.

В Twitter ведомство пояснило, что сегодня будет намного быстрее добраться на городском транспорте. В департаменте предложили москвичам почитать книжку в дороге, передает «360».

Ранее синоптики сообщили, что в столичном регионе будет стоять облачная погода, температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс 1 до минус 1 градуса. Вероятны осадки, гололеледица на дорогах. Спасатели предупреждают водителей, чтобы они были крайне внимательными за рулем и не нарушали скоростной режим.

Автор: Ирина Селезнева
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