Незнакомец напал с ножом на москвича в метро



Москва, 11 декабря. На станции московского метро «Волгоградский проспект» неизвестный нанес пассажиру ранение ножом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел вечером 10 декабря. В оперативные службы поступила информация о нападении. Пострадавший получил колото-резаную рану правого бедра. По его словам, на него напал незнакомец.

Правоохранительные органы проводят проверку, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что в Подмосковье голая покупательница пришла в супермаркет.