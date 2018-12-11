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Незнакомец напал с ножом на москвича в метро

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Незнакомец напал с ножом на москвича в метро
Москва, 11 декабря. На станции московского метро «Волгоградский проспект» неизвестный нанес пассажиру ранение ножом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел вечером 10 декабря. В оперативные службы поступила информация о нападении. Пострадавший получил колото-резаную рану правого бедра. По его словам, на него напал незнакомец.

Правоохранительные органы проводят проверку, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что в Подмосковье голая покупательница пришла в супермаркет.

Автор: Ирина Селезнева
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