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Собянин объяснил рост цен на парковку в Москве

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Собянин объяснил рост цен на парковку в Москве

Москва, 10 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что платная парковка не является источником дохода бюджета города, а служит в качестве меры регулирования транспортных потоков.

Градоначальник встретился с членами Ассоциации европейского бизнеса. Он прокомментировал вопрос о парковках в центре Москвы, подчеркивая, что определенное число должно быть постоянно свободным.

«Когда количество парковочных мест заполняется более чем на 80%, во всем мире есть один рецепт — увеличение цены парковочного места», — сказал Собянин.

Ранее мэр Москвы назвал эффективным практику раздельного сбора мусора. Он отметил, что этот эксперимент будет продолжен на территории города. В настоящий момент работает несколько сотен площадок.

Автор: Ирина Селезнева
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