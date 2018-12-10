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Собянин признал эффективность системы раздельного сбора мусора

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Собянин признал эффективность системы раздельного сбора мусора

Москва, 10 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с представителями Ассоциации европейского бизнеса. Он рассказал, что в столице продолжат эксперимент по раздельному сбору мусора.

В Москве работает несколько сотен площадок с системой раздельного сбора отходов. Градоначальник отметил, что это практика оказалась эффективной.

Ранее сообщалось, что в Москве выпустили карту «Тройка» с новым дизайном. На ней изображен парящий мост из парка «Зарядье». Руководство метрополитена считает, что это отличный подарок для коллекционеров и туристов.

Автор: Ирина Селезнева
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