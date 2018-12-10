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Двое подростков выпали из окна жилого дома в Новой Москве

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Двое подростков выпали из окна жилого дома в Новой Москве

Москва, 10 декабря. Двое подростков погибли, выпав из окна жилого дома в Новой Москве, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в 3-м микрорайоне города Московский. По предварительным данным, оба пострадавших скончались на месте, пишет ТАСС. В пресс-службе ГУ МВД по Москве отметили, что проверяют информацию.

Следователи проводят доследственную проверку. Ранее сообщалось, что неработающий мужчина насмерть забил сковородкой приятеля и оставил его тело в наполненной водой ванне.

Автор: Ирина Селезнева
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