Двое подростков выпали из окна жилого дома в Новой Москве

Москва, 10 декабря. Двое подростков погибли, выпав из окна жилого дома в Новой Москве, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в 3-м микрорайоне города Московский. По предварительным данным, оба пострадавших скончались на месте, пишет ТАСС. В пресс-службе ГУ МВД по Москве отметили, что проверяют информацию.

Следователи проводят доследственную проверку. Ранее сообщалось, что неработающий мужчина насмерть забил сковородкой приятеля и оставил его тело в наполненной водой ванне.