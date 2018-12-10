Голая женщина пришла за покупками в подмосковный супермаркет

Москва, 10 декабря. Обнаженная покупательница зашла в супермаркет «Дикси» на Ленинском проспекте в подмосковных Химках, сообщили очевидцы.

Женщина средних лет взяла корзину для продуктов и стала ходить между стеллажами. Покупательница не испытывала дискомфорта от пристальных взглядов окружающих ее людей.

Она спокойно наполнила свою корзину товарами и прошла на кассу, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». По словам очевидцев курьезного случая, она купила хлеб.