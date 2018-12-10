Стали известны самые популярные имена для новорожденных в Подмосковье

Москва, 10 декабря. Глава Миноборазования Московской области Ольга Забралова сообщила, что самыми популярными именами для новорожденных детей в регионе в 2018 году стали София и Артем.

Популярны имена Александр, Максим и Михаил, среди имен для девочек — Мария, Анастасия и Виктория. Некоторые родители решили дать своим детям редкие имена, такие как Авдотья, Луна, Марсель, Добромир, Лео, передает «360».

В прошлом году самыми популярными именами стали Александр, Артем, Максим, Полина, Елизавета, Дарья. В России действует программа поддержки материнства и молодых семей в виде материнского капитала, упрощенной схемы по ипотеке. Власти стараются повысить рождаемость в стране.