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Омбудсмен пристыдил москвичей за бунт против онкобольных детей

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Омбудсмен пристыдил москвичей за бунт против онкобольных детей

Москва, 10 декабря. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович раскритиковал позицию жильцов одного из столичных домов, которые не хотят соседствовать с онкобольными детьми.

Уполномоченный заявил, что любой россиянин имеет право собирать подписи, если это не нарушает законодательство. Однако в этом вопросе есть этический аспект. Бунимович назвал происходяшее «людоедской позицией», когда москвичи говорят о заразности рака.

Он отметил, что речь идет о европейском городе, в котором невежество переросло в агрессию в отношени детей. Омбудсмен подчеркнул, что в некоторых случаях нужно воспитывать взрослых, потому что за их поведение стыдно.

Ранее «Ридус» опубликовал обращение москвички, которая собирает подписи в пользу выселения из многоквартирного дома онкобольных детей. Она утверждает, что рак заразен и квартира, в которой живут больные, является «рассадником инфекции».

Автор: Ирина Селезнева
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