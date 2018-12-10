Синоптики зафиксировали аномальные сугробы в Москве

Москва, 10 декабря. В столичном регионе зафиксировали снег высотой 17 см, что превышает норму почти в два раза по сравнению с показателями прошлых лет, пишут «Метеовести».

Снегопад, который начался в Москве 9 декабря, принес около 5 мм снега. Высота снежного покрова на ВДНХ достигла 17 см, в отдельных районах города сугробы 11 см. Суточный прирост объема снега составляет 2-5 см, пишет РИАМО.

Осадки продолжатся до вечера 10 декабря, однако мокрый снег будет проседать под собственным весом. Ранее сообщалось, что из-за потепления, а затем резкого перепада температуры ожидается гололедица на дорогах и тротуарах. Спасатели посоветовали автомобилистам и пешеходам быть осторожней.