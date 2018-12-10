Тренеру «Красной машины» хоккеисту Тарасову установили памятник в Москве

Москва, 10 декабря. У Ледового Дворца спорта ЦСКА в Москве проходит торжественное открытие памятника хоккейному тренеру Анатолию Тарасову, передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

10 декабря великому тренеру исполнилось бы 100 лет. Его до сих пор называют отцом русского хоккея. Именно Тарасов сделал из сборной СССР «Красную машину».

История русского хоккея началась с великого тренера, советская сборная встала на пьедестал победителей. Его ученики — поколение многократных чемпионов мира и Европы, победителей Олимпийских игр.

Организаторы мероприятия говорят, что памятник Тарасову – это символ верности традициям, преемственности поколений, подтверждение значимости роли тренера, учителя, наставника.

На церемонию открытия приглашены ветераны спорта, участники турнира «Золотая шайба» разных лет, воспитанники детских хоккейных школ и многие почитатели тренерского гения Анатолия Тарасова.