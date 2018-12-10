Новый худрук Бояков рассказал о репертуаре МХАТа

Москва, 10 декабря. Новый художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков считает, что театр возьмет на вооружение опыт и наследие Татьяны Дорониной и в то же время поможет воплотить в жизнь новые идеи.

У Боякова основными помощниками выступают режиссер Сергей Пускепалис и заведующий литературной частью писатель Захар Прилепин. Худрук пояснил, что первым делом он отвечает за руководство театром перед Минкультуры России.

И его появление связано тем, что есть новые идеи и режиссеры, готовые их воплощать на сцене. Бояков пояснил, что Доронина создала уникальный театр, который смог выжить в непростое время, сохранив традиции и в какой-то степени здоровый консерватизм.

Он добавил, что сейчас нужно понять, какие произведения стоит ставить. Шукшин, Распутин, Солженицын, даже картину Андрея Балабанова «Брат» Бояков назвал консервативным по содержанию и современным по форме искусством. Худрук признался, что любит русскую литературу и готов служить ей, пишет «Вечерняя Москва».