Супруга шахматиста Макарычева рассказала о состоянии сбитой в Москве женщины

Москва, 10 декабря. Российский шахматист Сергей Макарычев сбил на машине женщину, инцидент произошел на северо-востоке Москвы, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Корреспондент ФАН побеседовал с супругой гроссмейстера Мариной Макарычевой, которая находилась в машине в момент ДТП. Она сообщила, что автомобиль двигался на небольшой скорости, пострадавшая 31-летняя женщина ощутила толчок.

«У нее на бедре гематома, медики ее осматривают. Я вчера была у нее в больнице, потому что волновалась», — сказала Макарычева.

По ее словам, женщина переходила дорогу через нерегулируемый пешеходный переход. Москвичка обошла одну из машин, но не увидела автомобиль Макарычева.

Супруга шахматиста добавила, что Макарычев водит очень аккуратно, и это первая подобная авария. Сам автомобиль от удара повреждений не получил.