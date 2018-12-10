Дюжину площадок для елочных базаров разыграют на аукционе в Москве

Москва, 10 декабря. Департамент по конкурентной политике Москвы сообщил, что 17 декабря на единой торговой площадке пройдет ряд аукционов на право разместить 12 елочных базаров.

Площадки появятся в Юго-Западном и Новомосковском округах, заявки принимаются до 14 декабря. Известно, что с 2015 года с помощью городских аукционов было проведено 250 елочных базаров.

Отмечается, что торговать елями, соснами бизнесмены могут в течение 5 лет с 20 по 31 декабря. Победитель аукциона сам организует площадку, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что после оттепели в Москву снова придут холода, к 15 декабря термпература воздуха составит минус 14 градусов.