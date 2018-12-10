Москва к концу недели может превратиться в большой каток

Москва, 10 декабря. В российской столице после незначительной оттепели снова похолодает, к концу недели Москва может стать большим катком из-за льда на дорогах и тротуарах, пишут «Метеовести».

Оттепель в Москве продержится до четверга, 14 декабря, обильных осадков в это время не ожидается. Но могут в отдельных районах пройти слабые ледяные дожди. Похолодание наступит 15 декабря, не исключена гололедица.

В столице похолодает до минус 8 градусов, отмечает РИАМО. Ранее сообщалось, что температура воздуха в столичном регионе на 5 градусов выше климатической нормы.