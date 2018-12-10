Безработный забил москвича сковородкой и оставил тело в ванне

Москва, 10 декабря. В квартире дома на Фрунзенской набережной в Москве 9 декабря обнаружили труп мужчины, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Тело обнаружила жительница Московской области 1965 года рождения. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия. В заполненной водой ванне с признаками насильственной смерти находилось тело погибшего 1967 года рождения.

Позднее полиция задержала жителя города Ногинск 1969 года рождения и его жену 1965 года рождения. По словам подозреваемого, после совместного распития алкогольных напитков между ним и погибшим возник конфликт.

Он нанес мужчине несколько ударов по голове сковородой. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия, ведется расследование.