Карта «Тройка» с парящим мостом в «Зарядье» поступила в продажу в Москве

Москва, 10 декабря. Жители Москвы и гости российской столицы смогут купить в кассах метрополитена карту «Тройка» в новом дизайне. Проездной украшен изображением парящего моста в парке «Зарядье», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Тираж серии составляет 10 тысяч экземпляров. В московском метрополитене надеются, что новый дизайн карты создаст праздничное новогоднее настроение у жителей Москвы.

В пресс-службе подземки отметили, что это уже стало традицией выпускать эксклюзивные карты перед праздниками. Для коллекционеров и туристов карты «Тройка» также представляют большой интерес, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что 10 декабря в Москве будет стоять теплая погода, которая на 5 градусов выше климатической нормы в регионе. Однако синоптики предупреждают, что подобные скачки будут всю зиму.