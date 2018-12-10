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Пассажиры не захотели платить за проезд и избили таксиста в Москве

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Пассажиры не захотели платить за проезд и избили таксиста в Москве

Москва, 10 декабря. На западе Москвы произошло нападение на водителя такси. По предварительным данным, пассажиры не захотели оплачивать проезд и избили мужчину.

Инцидент произошел днем 10 декабря на проспекте Вернадского. Как сообщили в экстренных службах, напавшие на таксиста скрылись с места ЧП. Сотрудники МВД начали проверку, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что безработный мужчина задушил знакомого москвича и сдался полиции. Он сознался в содеянном преступлении, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Автор: Ирина Селезнева
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