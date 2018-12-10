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Безработный задушил москвича шнурком и сдался полиции

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Безработный задушил москвича шнурком и сдался полиции

Москва, 10 декабря. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве мужчина на западе Москвы. Злоумышленник сам признался в преступлении.

В ночь на 8 декабря безработный 1976 года рождения сдался сотрудникам патрульно-постовой службы. Он рассказал, что в квартире на улице Озерная во время конфликта задушил своего знакомого шнурком от обуви.

По указанному адресу нашли тело москвича 1967 года рождения. Подозреваемый изобличен в преступлении, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве на пешеходном переходе черная иномарка сбила женщину. Как отмечают спасатели, многие аварии происходят из-за неблагоприятных погодных условий.

Автор: Ирина Селезнева
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