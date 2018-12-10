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Названа средняя цена аренды квартиры на Новый год в Москве

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Названа средняя цена аренды квартиры на Новый год в Москве

Москва, 10 декабря. На Новый год в Москве увеличится число туристов, считают эксперты федерального проекта «Мир квартир». Они проанализировали цены посуточной аренды столичного жилья.

Стоимось аренды однокомнатной квартиры в праздники составит почти 3 тысячи рублей в сутки. Цены на квартиры за МКАД начинаются от 1,5 тысячи рублей, двухкомнатную квартиру можно снять за 3,5 тысячи рублей.

Средние трехкомнатные квартиры начинаются от 6 тысяч рублей за сутки. В 2017 году в новогодние праздники цены были на 4,5% ниже. Туристы чаще всего селятся в подмосковных городах, очень популярен Сергиев Посад. В городах в Московской области цены значительно дешевле, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве из-за изменения температурного фона ожидается сильный туман с ухудшением видимости до 500 метров.

Автор: Ирина Селезнева
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