Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики предупредили москвичей о густом тумане из-за оттепели

49
0 Оставить комментарий

Синоптики предупредили москвичей о густом тумане из-за оттепели

Москва, 10 декабря. Туманы прогнозируются в столичном регионе из-за повышения температурного фона на 5 градусов выше климатической нормы, ожидается ухудшение видимости до 500 метров, говорится в сообщении центра погоды «Фобос».

Ранее синоптикии сообщили, что 10 декабря в Москве и в области прогнозируются небольшие осадки, температура воздуха будет меняться в диапазоне плюс 1 минус 1 градус. В погодном центре отметили, что в столичном регионе высока вероятность появления тумана.

Спасатели предупредили москвичей, что в туман необходимо быть крайне внимательными на дорогах. Следует соблюдать дистанцию с впереди идущими транспортными средствами. Пешеходы должны прикрепить к одежде светоотражающие элементы.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.