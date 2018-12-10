Синоптики предупредили москвичей о густом тумане из-за оттепели

Москва, 10 декабря. Туманы прогнозируются в столичном регионе из-за повышения температурного фона на 5 градусов выше климатической нормы, ожидается ухудшение видимости до 500 метров, говорится в сообщении центра погоды «Фобос».

Ранее синоптикии сообщили, что 10 декабря в Москве и в области прогнозируются небольшие осадки, температура воздуха будет меняться в диапазоне плюс 1 минус 1 градус. В погодном центре отметили, что в столичном регионе высока вероятность появления тумана.

Спасатели предупредили москвичей, что в туман необходимо быть крайне внимательными на дорогах. Следует соблюдать дистанцию с впереди идущими транспортными средствами. Пешеходы должны прикрепить к одежде светоотражающие элементы.