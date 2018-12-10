Световые шоу к Новому году и Рождеству покажут на Манежной площади в Москве

Москва, 10 декабря. На Манежной площади в Москве с 14 по 20 декабря начнутся световые шоу на новогоднюю и рождественскую тематику, говорится в соообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Шоу покажут на фасаде Центрального выставочного зала, москвичи с 19.00 до 22.00 смогут окунуться в атмосферу праздника. У мини-фильмов с рождественской и новогодней тематикой есть уникальное музыкальное сопровождение.

Зрители увидят большую комнату с камином, подарки, веселую карусель и приятные образы из детства. Второй фильм покажет новогоднюю ель, снегопад, освещенную огнями улицу. После светового шоу зрителей ожидает фейерверк, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что 10 декабря в российской столице потеплеет, днем температура воздуха будет меняться в диапазоне от плюс 1 до минус 1 градусов. Ожидаются небольшие осадки при облачной погоде.