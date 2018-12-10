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Синоптики пообещали москвичам небольшие осадки и плюсовую температуру

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Синоптики пообещали москвичам небольшие осадки и плюсовую температуру

Москва, 10 декабря. Синоптики рассказали о погоде в Москве на 10 декабря. Ожидается облачная погода и небольшой снег, температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса, пишут «Метеоновости».

Атмосферные фронты уходят на восток от Москвы, но погода зависит от циклона. В метеобюро Москвы отметили, что местами пройдут осадки в виде снега. Дневная температура от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье от минус 4 до плюс 1 градуса.

В столичном регионе ожидается юго-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Синоптики отмечают повышенную влажность, а также температурный фон, который не соответствует климатической норме, пишет РИАМО.

Ранее спасатели предупредили, что в Москве из-за новогодних праздников ожидается транспортный коллапс к середине декабря.

Автор: Ирина Селезнева
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