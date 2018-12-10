Синоптики предупредили москвичей о гололеде

Москва, 10 декабря. В Москве днем в понедельник, 10 декабря, ожидаются небольшие осадки и повышение температуры до 1 градуса тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура в дневные часы будет изменяться от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночные часы синоптики не прогнозируют изменение температуры. Днем ожидаются небольшие осадки и местами гололедица.

Отметим, что в Подмосковье днем температура будет изменяться от минус 3 до плюс 2 градусов.

Также в Гидрометцентре подчеркнули, что в Московском регионе ожидается днем южный и юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.