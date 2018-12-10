Семь трамваев обстреляли на северо-востоке Москвы

Москва, 10 декабря. На северо-востоке столицы России неизвестные обстреляли из пневматики семь трамваев.

Информация об инциденте размещена в аккаунте «Мосгортранса» в сервисе микроблогов Twitter в ночь с воскресенья на понедельник. Как следует из сообщения, в результате происшествия в районе станции метро «Бабушкинская», к счастью, никто не пострадал.

В течение часа, пока трамваи маршрута №17 вынуждены были простаивать, вместо на них в рейс вышли автобусы. К ночи движение рельсового общественного транспорта было восстановлено.